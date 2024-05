4:3-Erfolg nach 3:0-Führung Bochum vergrößert mit Spektakel-Sieg Unions Abstiegsangst

Die Bochumer entlarvten mit dem ersten schnellen Angriff die Defizite. Wittek hatte wenig Mühe, eine Hereingabe von Moritz Broschinski zur VfL-Führung einzuschießen. Weil es so einfach war, wiederholte der 28-Jährige sein Werk eine Viertelstunde später in Eigenregie. Gleich vier Union-Profis sahen mit fußballfremdem Sicherheitsabstand artig zu. „Aufwachen“, skandierten die Fans. Der Tiefschlaf der Eisernen ging weiter. Schlotterbeck - 2020 in der Unioner Premierensaison in der Bundesliga ein Nicht-Abstiegsheld - wurde widerstandslos zum dritten Gästetreffer eingeladen. „Wir bleiben drin“, skandierten die Bochumer Fans.