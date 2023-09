4:2 gegen Bremen Erster Erstliga-Sieg für Heidenheim und Schmidt-Rekord

Bereits in der fünften Minute erzielte Tim Kleindienst per Handelfmeter die Heidenheimer Führung. Dinkci gelang das 2:0 (44.). Bremen verkürzte durch den eingewechselten Marvin Duksch (49.), der einen Strafstoß erst vergab, im Nachsetzen per Kopf aber traf. Mitchell Weiser (63.) glich aus. Die Partie drohte zu kippen, doch Dinkci (68.) und der ebenfalls starke Jan-Niklas Beste (76.), der auch eine Bremer Vergangenheit hat, schlugen eiskalt zu.