2G oder 3G? : Klubs kämpfen für Fan-Zulassung - und gegen den Kollaps

Hamburg In der Frage der Zuschauerzulassung in den Stadien gehen die Bundesligisten unterschiedliche Wege. Ein Ziel eint alle Klubs: Sie drängen auf baldige Vollauslastung.

"Wir haben nicht mehr viel Zeit, die Lage ist ernst", hatte Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic der Bild kürzlich gesagt. Er sieht den Profifußball in der Coronakrise unter einem "brutalen Druck". Ein Maximum von 25.000 Fans in den Stadien würden auf Dauer "hinten und vorne nicht" ausreichen. Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung beim finanziell arg gebeutelten Zweitligisten Werder Bremen , hält ein weiteres Jahr nur vor halbem Publikum gar für "nicht machbar. Das schaffen wir nicht", sagte er der Bild-Zeitung.

Für die Branche scheint das 2G-Modell, nur noch Geimpfte und von Corona Genese ins Stadion zu lassen, derzeit der kürzeste Weg zur Vollauslastung zu sein. Viele Klubs setzen zwar noch auf die 3G-Variante, also getestete Besucher mit geimpften und genesenen gleich zu behandeln. Der Trend geht inzwischen aber zu 2G. So halten Dortmund und Frankfurt nur noch kleine Kapazitäten für getestete Zuschauer vor. Leverkusen setzt im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag wie künftig auch der 1. FC Köln auf einen vollständigen Corona-Impfschutz oder eine vollständige Genesung seiner Fans.

Doch selbst bei Klubs, in denen die Meinung der Fans traditionell viel Gehör findet, steht die 2G-Variante hoch im Kurs. "Wir müssen uns mit so einem Modell beschäftigen, weil wir glauben, dass das die Chance erhöht, die Stadien wieder vollzubekommen", sagte etwa St. Paulis Präsident Oke Göttlich jüngst in einem Interview der Süddeutschen Zeitung. Man wolle "die Politiker ermutigen, dass Geimpfte und Getestete wieder in größeren Mengen ins Stadion dürfen, also mit marginalisierter Abstandsregel und nahe an der Gesamtkapazität."