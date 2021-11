Corona-Regeln : So viele Zuschauer dürfen jetzt in der Bundesliga ins Stadion

Foto: dpa/Sven Hoppe 20 Bilder Wo wie viele Fans in den Bundesliga-Stadien erlaubt sind

Düsseldorf Ausverkauftes Haus - das würde wohl so mancher Stadionsprecher gerne wieder in der Fußballarena vermelden. Doch für die Stadien der Bundesligisten gibt es Beschränkungen, die sich zum Teil unterscheiden. Was gilt wo und wer darf ins Stadion?

Seit eineinhalb Jahren greift die Corona-Pandemie nun schon um sich, davon sind natürlich auch die großen Fußballstadien betroffen. Zunächst wurde noch versucht, dass Szenario „Geisterspiel“ zu verhindern, doch irgendwann ging auch das nicht mehr: Fußballspiele vor leeren Rängen, eine fast unheimliche Stille in den Stadien, in denen Fans sonst voller Inbrunst ihre Mannschaft anfeuerten.

Im Sommer 2021 kam dann die Entspannung, es durften wieder Zuschauer kommen, wenn auch mit Einschränkungen. Doch diese Einschränkungen unterschieden sich zum Teil erheblich, hier ein volles Stadion, da noch Lücken im Zuschauerblock.

Im Winter 2021 verschärft sich die Lage wieder. Während die meisten Stadien auf flächendeckende 2G- oder 3G-Regeln setzen, gibt es auch andere Konzepte. In Frankfurt beispielsweise gibt es ein gewisses Kontigent für Besucher, die ungeimpft, aber getestet sind, in Mainz gibt es dafür spezielle Bereiche innerhalb des Stadions.