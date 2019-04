Fünf Niederlagen in Folge : Hoffenheim verschärft Hertha-Krise

Fünf Niederlagen in Folge

Sinsheim Hertha BSC hat die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Für die Berliner und Trainer Pal Dardai wird die Lage zunehmend brenzliger.

Die TSG Hoffenheim hat die Krise von Hertha BSC drastisch verschärft und Trainer Pal Dardai endgültig in große Bedrängnis gebracht. Die Berliner unterlagen 0:2 (0:1) am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei den Kraichgauern. Damit kassierte die Hertha die fünfte Pleite in Folge. Die TSG hat dagegen durch den dritten Sieg hintereinander den Sprung auf einen Europacup-Platz geschafft.