Mainz-Keeper nach 0:8-Debakel in Leipzig : „Haben uns abschießen lassen“

Leipzig/Mainz Das gab's noch nie - und sollte aus Sicht von Mainz 05 auch nie wieder passieren. Mit 0:8 ließen sich die Profis des selbst ernannten Karnevalsvereins in Leipzig vorführen. Zum Lachen war nach der Nummer niemandem mehr.

Das 0:8-Debakel durch RB Leipzig tat sich Sandro Schwarz gleich zweimal an. Als der Trainer des 1. FSV Mainz 05 sich nach einem der fürchterlichsten Tage in der Bundesliga-Geschichte seiner Mannschaft auch noch auf eine fast fünfstündige Busfahrt in die Heimat begeben musste, klappte er seinen Laptop auf und startete das Spielvideo. „Wir gehen in die Analyse und schauen uns das Spiel nochmal an. Das wird keine Freude bereiten“, sagte der sichtlich gefrustete Schwarz.