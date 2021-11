Gemäß neuer Verordnung : Berliner Lokalderby wohl vor vollem Haus

Union-Berlin-Fans im Stadion an der alten Försterei. Foto: dpa/Andreas Gora

Berlin Das Berliner Lokalderby im Stadion An der Alten Försterei kann möglicherweise vor ausverkauftem Haus stattfinden. Gemäß der in dieser Woche vom Berliner Senat beschlossenen neuen Verordnung wird die Partie am 20. November (18.30 Uhr/Sky) unter Anwendung der 2G-Regel (geimpft oder genesen) ausgetragen.

Union hat deshalb bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport einen Antrag zur Zulassung von 22.012 Zuschauern beantragt, wie der Verein am Freitag mitteilte.

(ako/dpa)