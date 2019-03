Torjäger Ishak erlöst Aufsteiger: Erster Sieg nach 182 Tagen für Nürnberg

Nürnberg Der 1. FC Nürnberg hat seine historische Durststrecke beendet und darf dank Torjäger Mikael Ishak wieder vom Wunder Klassenerhalt träumen. Die Augsburger waren beim 3:0 ohne Chance.

Der schwedische Angreifer Mikael Ishak ebnete de1. FC Nürnberg mit seinem vierten Saisontor in der 52. Minute beim 3:0 (0:0) im heiß umkämpften fränkisch-schwäbischen Derby gegen den FC Augsburg den Weg zum ersten Sieg seit Ende September und 20 Spielen. Matheus Pereira (88.) und Eduard Löwen (90.+1) schraubten das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe.

Nürnberg verließ mit dem erst dritten Dreier in dieser Spielzeit zumindest vorübergehend den letzten Tabellenplatz und rückte bis auf vier Punkte an den Relegationsrang heran. Für Trainer Boris Schommers war es im sechsten Spiel der erste Sieg - und für den ganzen Verein eine Erlösung. Die weitgehend enttäuschenden Augsburger haben zwar noch ein Neun-Punkte-Polster auf Nürnberg, müssen im Tabellenkeller aber wieder etwas mehr zittern.

Vor 42.658 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion gab der Club von Beginn an alles für den ersten Erfolg seit jenem am 29. September 2018 gegen Fortuna Düsseldorf (3:0). Gegen seltsam verzagte Augsburger erspielte sich Schommers' Elf im achten fränkisch-schwäbischen Bundesliga-Derby so ein Übergewicht, das in ersten Chancen resultierte. Die beste hatte der auffällige Sebastian Kerk, dessen Kopfball allerdings zu unplatziert aufs Tor kam und FCA-Torwart Gregor Kobel nicht vor Probleme stellte (15.). Nürnberg versuchte es oft über links, wo Augsburgs Kevin Danso in der ungewohnten Rolle als Außenverteidiger Schwierigkeiten hatte. Doch die anfängliche Tatkraft flaute bald ab.