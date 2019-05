Bundesliga-Abstiegskampf : Nürnberg darf trotz Niederlage in Wolfsburg weiter hoffen

Wolfsburg Nächste Chance verpasst, aber immer noch nicht abgestiegen: Der 1. FC Nürnberg darf sich weiter klitzekleine Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga machen.

In der Folge machte sich der Schock bei den Gästen durchaus bemerkbar, auf einmal kamen selbst Pässe über wenige Meter nicht mehr an. Doch aufgeben kam für Nürnberg nicht infrage, tapfer versuchten sie wieder Druck auf Wolfsburg aufzubauen - Mikael Ishak (65.) hatte auch eine gute Möglichkeit aus der Distanz. Doch die Niedersachsen verteidigten immer wieder geschickt und sorgten aus einer geordneten Defensive heraus selber für Gefahr. Nach einem präzisen Freistoß von Admir Mehmedi war dann Tisserand per Kopf zur Stelle und sorgte in einer keineswegs hochklassigen Partie für die Entscheidung.