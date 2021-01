3:1-Sieg gegen Bielefeld : Köln beendet seine düstere Heimserie

Köln Mit seinem ersten Doppelpack im Profifußball hat Marius Wolf dem 1. FC Köln Big Points im Kampf um den Klassenerhalt beschert. Beim 3:1 (2:0) gegen Arminia Bielefeld erzielte Wolf die ersten beiden Tore (9./28.) und sorgte zugleich für das Ende der düsteren Heimserie des FC.

Im Vorfeld war spekuliert worden, ob FC-Trainer Markus Gisdol den am Montag ausgeliehenen Dennis und den am Mittwoch verpflichteten Ex-Schalker Meyer von Beginn an spielen lassen würde. Gisdol entschied sich für Dennis, doch dem Stürmer, der bereits in der Champions League Tore erzielt hat, war anzumerken, dass er noch nicht ins Kölner Spiel integriert ist.