Erster Sieg in Dortmund seit 1991 : Köln gewinnt sensationell beim BVB und beendet lange Sieglos-Serie

Erster Sieg in Dortmund seit 1991

Dortmund Borussia Dortmund hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga völlig überraschend gegen Kellerkind 1. FC Köln gepatzt. Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre unterlag den zuvor in 18 Ligaspielen sieglosen Rheinländern mit 1:2 (0:1).

Ellyes Skhiri sorgte mit seinem Doppelpack (9., 60.) für den ersten Kölner Sieg in Dortmund seit April 1991, der eingewechselte Thorgan Hazard (74.) konnte nur noch verkürzen. Die Gäste verhinderten damit einen Negativ-Rekord: 19 Bundesligaspiele in Folge war der FC noch nie sieglos geblieben. Damit kann auch der in der Kritik stehende Trainer Markus Gisdol erst einmal durchatmen.