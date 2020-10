13 Ingewahrsamnahmen : Ausschreitung rund um rheinisches Derby in Köln

Ausschreitung rund um rheinisches Derby in Köln

Köln In Köln ist es rund um das Derby gegen Borussia Mönchengladbach offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden verfeindeten Fan-Lagern gekommen. Die Polizei nahm 13 Personen in Gewahrsam.

Ins Stadion durften nur 300 Fans des 1. FC Köln und keine von Borussia Mönchengladbach, trotzdem ist es rund um das rheinische Derby am Samstag nach Polizei-Angaben in der Kölner Innenstadt zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Behörden mitteilten, wurden 13 Personen in Gewahrsam genommen. Die Überprüfung einer weiteren, möglicherweise

beteiligten Personengruppe laufe noch. Für die Dauer des Einsatzes sperrten die eingesetzten Kräfte die Zülpicher Straße für den Fahrzeugverkehr zwischen der Roonstraße und Dasselstraße.