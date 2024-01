1. FC Köln Dieser Trainer wird Nachfolger von Steffen Baumgart

„Ich freue mich auf eine sehr reizvolle Aufgabe bei diesem tollen Traditionsverein. Wir werden in den nächsten Wochen viel und intensiv arbeiten, um die notwendigen Ergebnisse zu erreichen“, sagt Schultz in der Pressemitteilung des Klubs. „Der FC gehört in die 1. Bundesliga. Den Klassenerhalt werden wir schaffen, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt.“