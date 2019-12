Lars Bender

Der Kapitän verrichtete weitgehend solide Arbeit auf der rechten Seite. Seine Läufe in die Tiefe aus den ersten 20 Minuten wurden im weiteren Spielverlauf immer seltener. Das lag erst an den Gästen, die so manchen gefährlichen Konter initiierten, dann an den Platzverweisen, die ihn und seine restlichen Teamkollegen nach hinten drückten.

Note: 4