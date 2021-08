Bundesliga im TV 2021/2022 : Wo das Eröffnungsspiel der Bundesliga übertragen wird

Düsseldorf Wie schon in den vergangenen Spielzeiten teilen sich auch in der Bundesliga-Saison 2021/22 mehrere Anbieter die Live-Übertragungsrechte. Ein Überblick, wann und wo welche Spiele laufen und wer den Auftakt live zeigt.

Ab der Saison 2021/2022 teilen sich drei Sender die Rechte an der Live-Übertragung der Bundesligaspiele: Dazn, Sky und überraschenderweise auch Sat.1 . Der TV-Sender hat sich das „Free Live“-Paket gesichert. Zu den Begegnungen bei Sat.1 gehören der Supercup sowie Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag. Dazu kommen vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der 2. Bundesliga .

Wer überträgt das Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga 2021/22 live im TV oder Stream?

Sat.1 überträgt das Bundesliga-Auftaktspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Meister FC Bayern München am Freitag, 13. August 2021, live im Free-TV in der Sendung „ran“, die in den 1990er Jahren die Fußball-Übertragungen geprägt hatte. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Bei „ran“ lief bereits das Auftaktspiel der Zweiten Liga am 23. Juli. Der Sender gibt damit nach 18 Jahren sein Bundesliga-Comeback. Als Experten hat sich der Sender U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ins Team geholt. Die Sendung beginnt vor dem Eröffnungsspiel um 19 Uhr mit Vorberichten. Die Moderatoren Matthias Killing und Matthias Opdenhövel, Reporterin Andrea Kaiser und Kommentator Wolf-Christoph Fuss gehören zum Team. Parallel laufen die Spiele auf „ran.de“, „sat1.de“, den zugehörigen Apps und im Streamingdienst Joyn.