0:1-Niederlage gegen Bielefeld : Schalker Horrorserie setzt sich auch unter Stevens fort

Huub Stevens gestikulierte, er schimpfte, er ruderte mit den Armen. Der Jahrhunderttrainer litt an der Seitenlinie mit seinem Herzensklub - doch auch er konnte die Horrorserie von Schalke 04 nicht beenden.

"Wir können da nur rauskommen, wenn wir alle am selben Strang ziehen", sagte Stevens bei Sky. "Die Jungs haben alles gegeben. Was sollen wir tun? Aufgeben? Nein! Du musst immer kämpfen und weitermachen." Es gebe "keinen anderen Weg", und dieser werde nun noch bescherlicher.

Mit Stevens, der Schalke am Freitag nach der Trennung von Manuel Baum zum vierten Mal übernommen hatte, kassierte Königsblau eine historische Niederlage: Der Bielefelder Sieg in Gelsenkirchen war der erste seit dem Bundesliga-Skandal, als beim 1:0 der Arminia am 17. April 1971 Bestechungsgeld geflossen war.