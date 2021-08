Von CDU und FDP : Sportpolitiker fordern Stadion-Zugang auch für Ungeimpfte

Auer Fans stehen vor dem Stadion an einer "Kontrollstelle für Genesen, Geimpft und Getestet" an, um sich zu registrieren. Foto: dpa/Robert Michael

Berlin Der 1. FC Köln will nur noch Tickets an Geimpfte vergeben – andere Klubs planen wohl ähnliche Regelungen. Einige Sportpolitiker fordern jetzt, dass geimpfte, genesene und negativ auf Corona getestete Zuschauer beim Zutritt gleich behandelt werden müssen.

In der Debatte über die Zugangsregelungen für Fußball-Stadien in der Corona-Pandemie haben sich kurz vor dem Bundesliga-Start am Freitag Sportpolitiker aus Koalition und Opposition für eine bundesweit einheitliche Anwendung der sogenannten 3G-Gruppe ausgesprochen. Der CDU-Experte Eberhard Gienger und die FDP-Sportausschuss-Obfrau Barbara Dassler führten in der Augsburger Allgemeinen für ihre Forderung nach Eintrittserlaubnissen für geimpfte, genesene und negativ getestete Fans einerseits verfassungsrechtliche Aspekte und wissenschaftliche Erkenntnisse an.