Bundesliga international : Die Europa League ist oft das bessere Los

Frankfurts Martin Hinteregger ist nach dem Aus in der Eruopa League enttäuscht. Foto: dpa/Arne Dedert

Meinung Düsseldorf In diesem Jahr hat mit Eintracht Frankfurt nur ein Bundesligist international überzeugt. Gerade der Viertplatzierte der Bundesliga geht in der Champions League regelmäßig baden. Manchmal ist deshalb die Europa League das bessere Los.

Die Bundesliga hat sich nach Kräften auf dem internationalen Parkett blamiert. Nur eine Büffelherde aus Hessen konnte in der zweitklassigen Europa League für Furore sorgen. Vielleicht war das genau die richtige Bühne. Die Champions League bringt natürlich deutlich mehr wirtschaftliche Planungssicherheit. Sportlich indes sind eine Reihe von Bundesligisten dort nicht so gut aufgehoben. Als Viertplatzierter kommt man sehr sicher in eine Gruppe mit den Schwergewichten des europäischen Fußball-Adels. Da sind die Chancen nicht besonders realistisch, mehr als Beiwerk zu sein.