Kolumne „Anstoß“ : Gehaltsobergrenzen funktionieren nur in den USA

Martin Kind. Foto: dpa/Peter Steffen

Düsseldorf Hannovers Geschäftsführer Martin Kind denkt laut über einheitliche Gehaltsobergrenzen nach dem Vorbild der US-Profiligen nach. Er unterschlägt, dass in den USA ein anderes Geschäftsmodell betrieben wird.

Martin Kind gefällt sich in vielen Rollen. Außerordentlich gut gefällt er sich in der Rolle des Mannes, der ein klares Wort führt und klare Forderungen stellt. Das findet nicht jeder gut, und es überzeugt auch nicht jeden. So trägt der Geschäftsführer der Profiabteilung von Hannover 96 mit großer Geduld seit Jahren seine Forderung vor, der deutsche Profifußball möge doch das 50+1-Prinzip aufgeben, nach dem immer der Verein in den ausgegliederten Fußballfirmen die Mehrheit haben muss. Im Endeffekt will Kind Investoren die Tür öffnen. Genügend Parteigänger hat er für diese Meinung noch nicht gefunden.

Die große Corona-Krise bewegt den Unternehmer Kind zu einem weiteren öffentlichen Vortrag. In der Sport-1-Talkshow „Doppelpass“ sprach er sich in Erwartung eines deftigen wirtschaftlichen Einbruchs für Gehaltsobergrenzen im Profifußball aus. Er zeigte auf die Vereinigten Staaten und deren Berufssportligen, und er sagte: „Es darf keine Denkverbote geben.“

Das ist sicher richtig. Also denken wir mal darüber nach. In den USA heißen die Gehaltsobergrenzen „Salary Cap“. Das Modell funktioniert so: Der Verband (in Deutschland wäre es die Deutsche Fußball Liga) legt nach den Einnahmen einer ganzen Liga eine Summe fest, die jeder Klub zur Bezahlung seiner Spieler aufwenden darf. Dabei werden keine Unterschiede gemacht, jeder Klub wird gleich behandelt. Er kann aber selbst entscheiden, wie er das Geld aufteilt, ob er Spitzenspieler mit weit höheren Gehältern bedenkt oder ob er ein einigermaßen ausgeglichenes Gehaltsgefüge will. Deshalb sind Serienmeisterschaften wie der Bayern in Deutschland, von Juventus Turin in Italien oder Red Bull Salzburg in Österreich in den US-Ligen nicht zu beobachten. Der Wettbewerb ist ausgeglichener.

Das freut die Kundschaft in den USA. Und – ganz oberflächlich betrachtet – würde es bestimmt auch die Fans in der Bundesliga freuen, wenn Werder Bremen oder Fortuna Düsseldorf die Chance auf einen Meistertitel hätten. Außer den Anhängern von Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig, versteht sich, denn die finden die uneinholbare Vormachtstellung ihrer Klubs natürlich gut. Kind setzt auf den Beifall der Kleinen, zu denen seine tief gestürzten Hannoveraner zählen. Es ist also kein unbedingt selbstloser Vorschlag.

Außerdem ist es ein Vorschlag, der die wesentlichen Unterschiede zwischen den US-Profiligen und der Bundesliga unterschlägt. In den Vereinigten Staaten gibt es weder Auf- noch Abstieg, die Spielklassen im Basketball, Football, Baseball und Eishockey sind geschlossene Gesellschaften.

In Deutschland gibt es Auf- und Abstieg, es gibt die Möglichkeit, sich für internationale Wettbewerbe zu qualifizieren, und die DFL verteilt die TV-Gelder nach einem Schlüssel, der sich an den Erfolgen orientiert. Die Sprecher der Kleinen (wie Kind) argumentieren, dass auf diese Weise die Großen immer mehr Geld anhäufen und in ihrer Vormachtstellung nicht mehr ernsthaft angegriffen werden können. Und sie beklagen die Abwesenheit von fairem Wettbewerb.

Die Großen argumentieren, dass sie das viele Geld (neben den TV-Geldern gibt es schließlich eigene Einnahmen und Erfolgsprämien im internationalen Fußball) nicht zusammengegaunert, sondern ehrlich verdient haben. Und sie sagen: Das gerade ist ja der Wettbewerb, dass die, die mehr leisten, auch mehr einnehmen und die Einnahmen wiederum in besseres Personal investieren. Wahrscheinlich würden sie das US-amerikanische Modell sozialistisch nennen. Eine rührende Vorstellung, die ihrerseits unterschlägt, dass sich in den USA die Besitzer und nicht die Spieler die Gewinne in die Tasche stecken.