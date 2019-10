Bundesinnenminister Seehofer : Schiedsrichter-Angriffe zeigen „Verrohung der Gesellschaft“

Berlin Für Bundesinnenminister Horst Seehofer stehen die Angriffe auf Amateurschiedsrichter sinnbildlich für unsere Gesellschaft. Er forderte harte Konsequenzen für Täter.

Sportminister Horst Seehofer (CSU) sieht in der Gewalt gegen Schiedsrichter im Amateurfußball ein generelles gesellschaftliches Problem. „Das ist ein starkes Zeichen für die Verrohung in unserer Gesellschaft, die mittlerweile auch im Sport sehr um sich greift“, sagte Seehofer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Problem müsse über Strafverfahren in den Sportverbänden geregelt werden. Er sei als Sportminister jedoch gern dazu bereit, „als Moderator und als Initiator“ tätig zu werden, etwa mit einem runden Tisch. Sein Ministerium werde die Verbände zu dem Thema befragen.