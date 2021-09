„Vorgaben nicht befolgt“ : Brasilien gegen Argentinien nach Corona-Kontroverse abgebrochen

São Paulo Der Klassiker zwischen Brasilien und Argentinien war wenige Minuten alt, als Beamte den Rasen betraten. Ihr Ziel waren die England-Legionäre der Gäste, die Quarantäne-Vorgaben bei der Einreise umgangen haben sollen. Die Partie ist abgebrochen worden.

Fünf Minuten lang verzückten Neymar und Lionel Messi die Fans, dann brach das Chaos aus: Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien ist am Sonntag unter skurrilen Umständen abgebrochen worden. Auslöser des Skandals waren vier in England spielende Argentinier, die falsche Angaben über ihre Reiseroute gemacht haben sollen. Drei von ihnen standen in der Startelf.