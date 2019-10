Drei Verletzte : Brand in Fernbahnzug mit Hunderten Freiburger Fußballfans

Brand in Fernbahnzug mit Hunderten Freiburger Fußballfans

Polizisten und ein Feuerwehrmann stehen am Bahnhof Bellevue.

Berlin In einer Berliner S-Bahnstation brennt ein Zug. Mindestens drei Menschen werden durch den Rauch verletzt. In dem Zug waren offenbar Hunderte Fußballfans unterwegs.

Im Berliner S-Bahnhof Bellevue ist am Samstagabend ein Sonderzug mit Hunderten Fußballfans in Brand geraten. Mindestens drei Menschen wurden durch Rauchvergiftungen verletzt, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur sagte. Demnach brannte in dem Zug ein Waggon „in voller Ausdehnung“.