Ein Trend geht viral : Was ist eigentlich diese Bottle-Cap-Challenge?

Was ist eigentlich diese Bottle-Cap-Challenge?

Düsseldorf Einer macht es vor, alle machen es nach: Dutzende Sportler und Prominente posten Videos von der so genannten Bottle-Cap-Challenge. Woher kommt dieser Trend schon wieder?

Jetzt hat es auch Marco Reus getan. Der Kapitän von Borussia Dortmund hat ein Video ins Netz gestellt, das ihn bei der so genannten Bottle-Cap-Challenge zeigt. Reus erfüllt sie so perfekt, wie es von einem feinen Techniker wie ihm zu erwarten ist: Er holt zu einem Dreh-Tritt aus, berührt dabei mit der Fußsohle den Verschluss einer Flasche, der sich dadurch öffnet. Reus trägt in dem Video einen Schnuller und die Flasche ist keine gewöhnliche, sondern eine für Babys. Der Dortmunder ist vor wenigen Wochen Vater geworden. Woher kommt der sinnfreie, aber doch amüsante Trend eigentlich?