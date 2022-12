Virkus über Gladbachs Torwart-Frage Das ist der Stand bei Yann Sommer

Wer Yann Sommer kennt, der weiß, dass seine Zukunft in diesen Tagen nur das nächste Spiel ist. Und das ist Portugal. Am Dienstag um 20 Uhr will Borussias Nummer eins mal wieder Geschichte schreiben und dafür sorgen, dass eine Schweizer Nati erstmals seit 1954 in das Viertelfinale einer Weltmeisterschaft einzieht. Dass es für den dazu nötigen Erfolg wahrscheinlich einer starken Torwartleistung bedarf, ist keine allzu steile These, wenn die Stürmer beim Gegner Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva oder Joao Felix heißen. Doch für einen Torwart, der bei der EM 2021 Frankreich im Elfmeterschießen aufgehalten hat und nun den Paraden-Rekord in der deutschen Bundesliga hält, ist das nichts, was ihm Angst macht, sondern eine hübsche Herausforderung.