Gladbach-Torwart fehlt beim Training Sommer-Transfer kurz vor dem Abschluss – „Finale Phase“

So fehlt nur noch ein Baustein, bis in drei Städten mit M alles endgültig geregelt ist: ein Omlin-Nachfolger in Montpellier. Diese Position soll sein Vorgänger einnehmen, wie eine Fanseite erstmals am Montagabend berichtet hatte und „L’Équipe“ nun bestätigte. Benjamin Lecomte war 2019 zur AS Monaco gewechselt, die also eine doppelte Rolle in diesem Transferpoker einnimmt. Zunächst erhielt Alexander Nübel, derzeit vom FC Bayern an Monaco verliehen, weder die Freigabe noch zeigte er gesteigertes Interesse, Manuel Neuer bis zu dessen Genesung im Münchner Tor zu vertreten. Nun soll Lecomte, einst von Nübel verdrängt und aktuell an Espanyol Barcelona verliehen, die Freigabe für einen Wechsel nach Montpellier erhalten haben. Damit wäre der Ringtausch komplett.