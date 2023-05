Ex-Gladbach-Torwart im Fokus Ein Sommer-Spiel war auf jeden Fall entscheidend für Bayerns Titelkampf

München/Mönchengladbach · Am 27. August 2022 war Yann Sommer der umjubelte Mann in München – als Torwart von Borussia Mönchengladbach. Sein Paradenrekord beim 1:1 ging um die Welt. Sommers Zeugnis im Trikot des FC Bayern seit Januar fällt dagegen mäßig aus. Am Samstag wird auch Gladbach genau hinschauen.

25.05.2023, 07:54 Uhr

So verabschiedete sich Borussia von Yann Sommer 15 Bilder Foto: dpa/Federico Gambarini

Von Jannik Sorgatz Chefreporter Borussia

Am letzten Bundesliga-Spieltag steht in jedem Stadion noch etwas auf dem Spiel – gesucht wird der Meister, ein weiterer Champions-League-Teilnehmer, Tickets für die Europa League und die Conference League werden vergeben, und es fehlt neben dem Relegationsteilnehmer noch ein direkter Absteiger. Für Borussia Mönchengladbach geht es nur noch um die Frage, ob der Klub Elfter bleibt oder wie vergangene Saison Zehnter wird. Den 1. FC Köln zu überholen, würde knapp zwei Millionen Euro mehr an TV-Einnahmen bringen – sofern Eintracht Frankfurt gleichzeitig hinter den FSV Mainz 05 zurückfällt. Hier geht es zur Bilderstrecke: So verabschiedete sich Borussia von Yann Sommer