Mehr Ärger als Freude: : Gladbachs Sommer mit zwei Rekorden in wenigen Tagen

Niedergeschlagen: Yann Sommer kassierte gegen Frankfurt drei Tore, bei denen er machtlos war. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Auch wenn es gerade nicht läuft, war Yann Sommers Jahr 2021 nicht arm an Höhepunkt - nicht nur sportlich. Zweimal hat sich der Torwart in Borussias Vereinschronik verewigt. Aufmunternde Grüße kamen aus Schweden.

Blickt Yann Sommer irgendwann mal auf seine Karriere zurück, wird er in seinem Gedächtnis vermutlich auf zahlreiche Momente aus dem Jahr 2021 stoßen. Erinnert er sich an seinen 33. Geburtstag, den er am heutigen Freitag feiert, dürfte er irgendwann nicht mehr im Kopf haben, an jenem Tag Richtung Sinsheim gereist zu sein – sicher aber wird ihm Borussias sportliche Krise einfallen und die Tatsache, dass seine Hauptbeschäftigung kurz vor Weihnachten darin lag, die Bälle aus dem Gladbacher Tor in Richtung Mittelinie zu befördern.

1:4, 0:6, 1:4, 2:3 – 17-mal musste Sommer in den vergangenen vier Partien hinter sich greifen. So häufig in einem so kurzen Zeitraum widerfuhr das seit Borussias Bundesliga-Aufstieg nur Robert Enke, der 1998 in vier Einsätzen hintereinander ebenfalls 17 Tore (2:8, 1:7, 1:1, 3:1) kassierte. Etwas für die Historie hat Sommer in diesem Jahr ohnehin getan und das auch im positiven Sinne. Mit der Schweiz war er im Juni zwar mit einem Punkt aus den ersten beiden Spielen ins Turnier gestartet, wurde dann aber im Achtelfinale der Europameisterschaft zum Helden, als er den Strafstoß von Kylian Mbappé parierte und die Schweiz erstmals seit 1954 bei einem großen Turnier ins Viertelfinale einziehen konnte.

Gekrönt wurde sein EM-Abenteuer von der Geburt seiner zweiten Tochter – für Sommer persönlich der Höhepunkt dieses Jahres. „Wie ihr vielleicht wisst, hat meine Frau uns während der EM ein kleines herziges Töchterlein geschenkt“, sagte Sommer zu Beginn der Woche, als er in der Schweiz als „MVP des Jahres“ ausgezeichnet wurde. In Richtung seiner Frau Alina fügte er mit Tränen in den Augen an: „Wir sind dir sehr dankbar, was du tagtäglich für uns machst und für uns leistest. Das macht dich zu meiner großen Heldin“, sagte Sommer, der mit seiner Familie in Düsseldorf wohnt und seine sportliche Heimat seit 2014 bei Borussia hat.

Die Partie gegen Eintracht Frankfurt, in der Sommer wieder mal schuldlos an Gladbachs Niederlage war, war sein 245. Bundesliga-Einsatz. Dadurch hat der Schweizer nun den bisherigen Ausländer mit den meisten Spielen bei Borussia überholt: Oscar Wendt. Der Schwede ließ es sich nicht nehmen, seinem Nachfolger Grüße per Videobotschaft aus Göteborg zu senden. „Ich bin froh, dass du derjenige bist, der meinen Rekord übernommen hast. Du bist ein Weltklasse-Torhüter und ein überragender Mensch“, sagte Wendt, der in der Rangliste fast drei Jahre lang an der Spitze stand, nachdem er einst Borussias ehemaligen Kapitän Filip Daems (183 Spiele für Borussia) abgelöst hatte. Ihn hat Nico Elvedi, Sommers Landsmann, am vergangenen Wochenende überholt und sich auf Rang drei gesetzt.

31 Gegentore hat Sommer in dieser Saison schon kassiert, nur 61,2 Prozent der Schüsse auf sein Tor konnte er abwehren. Unter den Torhütern, die mindestens zehn Spiele in dieser Saison absolviert haben, hat nur Herthas Alexander Schwolow mit 54,1 Prozent eine schwächere Quote. Dabei spielt vor allem die katastrophale Defensiv-Leistung seiner Vorderleute eine Rolle, Sommer sieht sich oft Situationen gegenüber, in denen er wenig ausrichten kann. Vier Schüsse brachten die Frankfurter auf den Kasten, drei waren drin.