Ausgang völlig offen Bayern erfüllt Gladbachs Bedingungen zu spät – Sommer-Wechsel aber noch möglich

Für Borussia, die klar einen Sockelbetrag von acht Millionen als Bedingung formuliert hatte, war das zu wenig. Konkretisiert hatten sich diese Vorstellungen in Gesprächen mit HSC Montpellier, dessen Stammtorwart Jonas Omlin im Fall der Fälle Sommers Nachfolger in Gladbach werden soll. Also sagte Borussia am Montagnachmittag sowohl den Bayern als auch Montpellier ab, der Deal schien endgültig geplatzt zu sein. Doch am späten Abend besserte der Rekordmeister, wie „Sky“ zuerst berichtete, in einer Größenordnung nach, dass die Gladbacher Vorstellungen erfüllt waren.