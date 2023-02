Gladbachs Ex-Torwart Sommers doppelte Rückkehr

Für Sommer, 34, ist es somit eine besondere Woche, eine, in der es für ihn eine doppelte Rückkehr gibt. Zunächst in die Champions League, in der er fast zwei Jahre nicht spielte. Am 16. März 2021 gab es das Achtelfinal-Rückspiel der Borussen gegen Manchester City, das wegen der Corona-Pandemie wie auch das Hinspiel in Budapest ausgetragen wurde. Und wie im Hinspiel unterlag Gladbach dem Eine-Milliarde-Euro-Team von Pep Guardiola 0:2.