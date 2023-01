Yann Sommers Bayern-Debüt Ein Reklamier-Arm und viele Gladbach-Bezüge

Ganz so viel Zeit bleibt in der ersten Woche nicht, am Dienstag steht das Heimdebüt an. Seine letzten Spiele in der Allianz-Arena liefen gut. Im Januar 2022 gewann er mit Gladbach 2:1, im August 2022 stellte er mit 19 Paraden einen Bundesligarekord beim 1:1 auf. Die Gegner-Motivation bringt er aus dem alten Job in Gladbach mit: Borussias Erzrivale, der 1. FC Köln, kommt. Gegen den absolvierte Sommer im Oktober sein letztes Heimspiel für Gladbach beim 5:2-Sieg.