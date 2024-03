„Manchmal erschrecke ich selber“ Yann Sommer über die Rekordjagd mit Inter und eine Parallele zu Gladbach

Zehn Spieltage vor dem Saisonende sind es 16 Punkte Vorsprung auf Lokalrivale Milan, an die Tordifferenz von +57 reicht auch niemand heran, Bayer Leverkusen kommt auf +47. In diesem Kalenderjahr hat Inter alle 13 Pflichtspiele gewonnen, neun davon zu Null. Mit einer Abwehrquote von 84,3 Prozent ist Sommer ebenfalls die Nummer eins in Europa, mit 17 weißen Westen in der Liga sowieso. Am Mittwoch im Champions-League-Achtelfinale bei Atlético Madrid soll der Lauf weitergehen, das Hinspiel hat Inter 1:0 gewonnen.