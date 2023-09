„Hoffe, darauf aufbauen zu können“ Woran sich Jordan bei Borussia gewöhnen muss - und was ihm den Start erleichtert

„Nach einem Jahr in der Bundesliga kannte ich Borussia bereits ein wenig und der Spielstil der Fohlen hat mir schon immer gefallen. Außerdem kenne ich Gerardo Seoane aus meiner Zeit in Bern und verstehe, denke ich, schnell, was er auf dem Platz von mir verlangt. Eine einjährige Leihe war damit die optimale Lösung“, erklärt der 27-Jährige seinen Wechsel, nachdem er sich bei Union nicht wirklich hatte durchsetzen können. Der Start in Gladbach war ordentlich, am vergangenen Sonntag beim 3:3 in Darmstadt stand er erstmals in der Startformation und schoss das Tor zum zwischenzeitlichen 1:3.