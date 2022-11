Turnier in Katar : Borussia geht die WM-Problematik differenziert an

Foto: imago sportfotodienst 33 Bilder Alle WM-Fahrer von Borussia Mönchengladbach

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat sich zehn Tage vor dem Start der umstrittenen Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar mit einem Statement positioniert. Darin berücksichtigt der Bundesligist, der fünf WM-Fahrer stellt, die Vielschichtigkeit der WM-Problematik.

Wenige Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft im Wüstenstaat Katar hat sich Borussia Mönchengladbach positioniert, was das umstrittene Turnier angeht – und zwar mit einem differenzierten Statement, das eine klare Haltung zeigt, zugleich aber unterscheidet zwischen dem problematischen Produkt der WM und der sportlichen Seite des Ereignisses.

„Wir sind überzeugt davon, dass es nicht richtig ist, dass die Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Katar stattfindet. In unseren Augen sind die Werte, für die Borussia steht, mit der Vergabe und der Ausrichtung dieser WM nicht vereinbar“, stellt der Klub am Donnerstag klar. „Kriterien wie die Beachtung der Menschenrechte und der sorgsame Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten sollten zukünftig zwingend bei der Vergabe großer, internationaler Turniere maßgeblich berücksichtigt werden“, heißt es weiter.

Im Gladbacher Stadion hängt das klare Bekenntnis zu diesen Werten in großen Lettern am Dach, auch in Sachen Klimaneutralität hat der Bundesligist zuletzt sein Programm vorgestellt. Hinzu kommt die seit Ende der 1960er-Jahre gepflegte Freundschaft zu Israel, der im Klubmuseum aktuell eine Ausstellung gewidmet ist. In deren Kontext gibt es weitere Veranstaltungen unter dem Motto „Verantwortung in Fußballschuhen“. Gladbach lebt, was es sagt.

„Borussia ist ein moderner, weltoffener Verein, der seine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ernst nimmt und diese nach innen wie außen lebt. (...) Wir bekennen uns zu den Grundsätzen der Menschenrechte und treten rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen aktiv entgegen“, schreiben die Borussen.

Gleichwohl gibt es seitens des Klubs keinen Boykott. Anders als zum Beispiel bei der TSG 1899 Hoffenheim, die sich bereits vor Wochen dazu entschlossen hat, auf eine Berichterstattung über die WM zu verzichten, die es in den Jahren zuvor mit Blick auf die WM-Reisenden der Hoffenheimer wie auch bei den Borussen gab. „Es bedarf der klaren Einordnung, der Bewertung von Begleitumständen und der Kommentierung aktueller Entwicklungen. Eine rein sportliche, einzig Tore und Leistungen feiernde Darstellung ohne den Blick auf den Rahmen, in dem dieses sogenannte Fußball-Fest durchgezogen wird, verbietet sich aus unserer Sicht“, ist auf der TSG-Homepage zu lesen.

Borussia hingegen setzt auf genau diesen sportlichen „Tunnelblick“, um so ihre WM-Fahrer zu „begleiten“. „Wir haben uns entschieden, in Borussias Medien ausschließlich über die sportlichen Ergebnisse unserer Spieler zu berichten“, heißt es in dem Statement.

Fünf Borussen werden dabei sein bei der Wüsten-WM: Jonas Hofmann gehört zum deutschen Aufgebot, Yann Sommer und Nico Elvedi zu dem der Schweiz, Ko Itakura tritt für Japan an und Joe Scally für die USA. Nur 1974 waren mehr Gladbacher bei einer WM dabei. Klar, das ist für den Klub ein Aushängeschild, das er gern für die Öffentlichkeitsarbeit nutzt. Doch ist das auch im Sinne der Spieler.

„Wir respektieren den Wunsch aller Nationalmannschaften und aller Spieler, am größten Fußballturnier der Welt teilzunehmen. Auch für die Spieler unserer Borussia, die mit ihren Teams an der WM teilnehmen dürfen, ist dieses Turnier einer der größten Höhepunkte ihrer Karriere. Dies zu ignorieren, wäre in unseren Augen nicht richtig“, teilt Borussia mit.