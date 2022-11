WM-Duell mit Hofmann Borussias Itakura leitet Japans Sieg gegen Deutschland ein

Dass zwei Borussen in einem WM-Spiel direkt aufeinandertreffen, hatte es zuvor in der langen Historie der Fußball-Weltmeisterschaften erst ein einziges Mal gegeben – damals aber ohne Beteiligung Deutschlands. In der Vorrunde der WM 2010 in Südafrika kämpften Michael Bradley mit den USA und Karim Matmour mit Algerien im Duell am dritten Spieltag um das Ticket für das Achtelfinale. Beide standen in jener Partie in Pretoria in der jeweiligen Anfangsformation, wobei Matmour in der 85. Minute ausgewechselt wurde. Da stand es noch 0:0, doch die USA siegte durch ein Tor Landon Donovans in der Nachspielzeit noch 1:0 und zog ins Achtelfinale ein.