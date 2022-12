Dritter WM-Einsatz Gladbachs Thuram legt auf für Mbappé

Dass hinten so lange die Null stand, war ein Faktor, der Thuram – Borussia Mönchengladbachs Top-Torschütze der laufenden Saison – seinen dritten WM-Einsatz ermöglichte. Bis zur 76. Minute musste er warten, dass die Konkurrenten, an denen aus verständlichen Gründen kein Vorbeikommen in der Startelf ist, für Klarheit sorgten. Olivier Giroud hatte Frankreich mit seinem 52. Nationalmannschaftstor in Führung gebracht vor der Pause und damit endgültig Thierry Henry hinter sich gelassen. In dieser Wertung spielt Thuram Senior keine Rolle, er traf in 142 Partien für die Équipe Tricolore lediglich zweimal, per Doppelpack im WM-Halbfinale 1998. Das 2:0 gegen Polen erzielte Kylian Mbappé, der mit seinem vierten Treffer die Führung in der Torschützenliste dieses Turnier übernahm. Zwei Minuten später ging Giroud vom Platz und Thuram durfte ran.