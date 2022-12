FC Bayern macht ernst Entscheidungsdruck bei Borussia-Torwart Yann Sommer nimmt zu

Mit einem Foto, das ihn in kurzer Hose und T-Shirt entspannt in der Sonne sitzend zeigt, hat sich Yann Sommer am Sonntag bei seinen Fans für die zahlreichen Glückwünsche bedankt. „Ich hatte eine tolle Zeit“, schrieb Sommer einen Tag nach seinem 34. Geburtstag auf seinem Instagram-Kanal. Ob er sich bald mit ähnlichen Worten aus Gladbach verabschieden wird?