„Eine Riesenerleichterung“ Winsley Boteli schießt Borussias U23 mit Doppelpack zum Sieg

Die erste Gladbacher Torchance hatte Shio Fukuda, der an den vergangenen beiden Wochenenden jeweils im Profi-Kader gestanden hatte. Nach einer Flanke von Simon Walde schoss er den Ball in der 16. Minute allerdings am Tor vorbei. Fukuda und Walde hatten in der ersten Halbzeit weitere Gelegenheiten, doch Torwart Ron Meyer hielt die Null für sein Team zunächst fest. Zu Beginn des zweiten Durchgangs war Meyer auch da, als Ryan Naderi und Kushtrim Asallari ihn zu Paraden zwangen, ein Schuss von Oguzcan Büyükarslan landete an der Latte.