„Nicht selbstverständlich“ U23-Trainer Polanski lobt Borussia-Talent Boteli – und mahnt

Für Boteli war es indes nicht das erste Mal, dass er als Joker die Rolle des Matchwinners übernahm. Beim 3:1 gegen Rot Weiss Ahlen feierte der Stürmer am 16. Spieltag sein Debüt in der U23 und entschied das Spiel mit zwei Toren. Nach Informationen unserer Redaktion steht Boteli auf der Liste von Top-Vereinen im In- und Ausland, Polanski will das für den Moment nicht überbewerten: „Er ist noch ein A-Jugendlicher. Es ist super, dass er gerade soweit ist, aber wir müssen gucken, dass der Junge auf dem Boden bleibt. Wenn wir an seinen Schwächen arbeiten und seine Stärken akzentuieren, kann es weiter in die richtige Richtung gehen. Ich halte aber nichts davon einen A-Jugendlichen zu früh zu viel zu loben“, sagt er mahnend.