Juve und Ajax erhöhen den Druck Gladbachs Top-Talent Winsley Boteli vor dem Abflug?

Bereits in der vergangenen Saison war Boteli nach seinem Wechsel von Servette FC in der U17 der Gladbacher mit seinem Torriecher aufgefallen, in 17 Spielen gelangen ihm elf Tore. Nun hat er in der U19 als Spieler des jüngeren 2006er-Jahrgangs noch mal einen draufgesetzt, womit er sich in den Fokus einiger Top-Klubs in Europa gespielt hat.