Trotz Elfmeter-Drama bei U17-EM Borussias Sturm-Hoffnung Boteli kann noch auf Xhakas Spuren wandeln

So oder so wird Fukuda nicht dabei sein, wenn Borussia am Montag auf eine dreitätige Freundschaftsspielreise geht. „Wir werden das eine oder andere Talent mitnehmen. Wobei es nicht so einfach ist, weil unsere U23 schon in der Sommerpause ist“, sagte Trainer Daniel Farke. Es hätte für Fukuda die Chance werden können, erstmals Profiluft zu schnuppern. Doch der 19-Jährige hat in wenigen Monaten schon ausreichend für Furore gesorgt. Vielleicht ist Fukuda wirklich ein Kandidat, der sich in der Vorbereitung mal zeigen darf.