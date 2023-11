17-Jähriger sorgt für Furore Borussia muss um Top-Talent Winsley Boteli kämpfen

Wenige Minuten genügten Winsley Boteli am vergangenen Wochenende bei seinem Regionalliga-Debüt, um die Partie gegen Rot Weiss Ahlen zu entscheiden. Borussias Angreifer kam beim Stand von 1:1 in der 73. Minute in die Partie und traf nach Vorlage von Yannick Michaelis und Konstantin Gerhardt, zwei Borussen, die wie Boteli eigentlich der U19 angehören und am Samstag ihre ersten U23-Minuten sammeln durften.