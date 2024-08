Neuer 40-Millionen-Mann Pacho wechselte 2021 fast nach Gladbach – und geht jetzt zu PSG

Drei Jahre sind seitdem vergangen, Royal Antwerpen holte Pacho Anfang 2022 für knapp drei Millionen Euro nach Belgien. Zur Saison 2023/24 schloss er sich für neun Millionen Eintracht Frankfurt an – nun hat ihn die Eintracht mit einem satten Gewinn für 40 Millionen Euro an Paris Saint-Germain verkauft. „Er ist ein außergewöhnlicher Verteidiger, dessen schnelle Entwicklung für uns keine Überraschung ist“, sagte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. „Natürlich hätten wir ihn als Spieler und als Typ gerne weiterhin in unserer Mannschaft gehabt. Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns und die sportliche Perspektive für ihn sprechen für diesen Wechsel.“