Köln und Saarbrücken warten Wie Borussia zweimal den speziellen Doppelpack in Liga und Pokal gelöst hat

Es sieht schwer danach aus, als ob Borussia um das Zweijährige nicht mehr herumkommt. Am 18. März 2022 gewannen die Gladbacher 2:0 beim VfL Bochum, es war der zweite Liga-Sieg in Folge nach einem 2:0 gegen Hertha BSC. Seitdem hat Borussia in der Meisterschaft innerhalb einer Saison keine zwei Partien am Stück gewinnen können.