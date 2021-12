Aufarbeitung auf dem Rasen : Wie Borussias Training nach Leipzig und vor Frankfurt ablief

Mönchengladbach 50 Minuten ließen sich die Borussen am Montag auf dem Trainingsplatz blicken. Trainer Adi Hütter konnte zwei Tage nach der 1:4-Pleite bei RB Leipzig auf 18 Feldspieler zurückgreifen. Eine Sache, die die Gladbacher zuletzt vermissen ließen, war während der Einheit erkennbar.

47 Minuten mussten die zehn Zuschauer am Montagnachmittag warten, bis sie die Borussen auf dem Trainingsplatz zu sehen bekamen. Um 15.47 Uhr kam Florian Neuhaus als erster raus, gefolgt von Matthias Ginter und Patrick Herrmann . Zwei Tage nach dem 1:4 bei RB Leipzig und der dritten Niederlage in Folge hatte Trainer Adi Hütter 18 Feldspieler beisammen.

Jonas Hofmann allerdings fehlte. Der 29-Jährige muss sich am Dienstag einem arthroskopischen Eingriff am Knie unterziehen und wird Borussia nach Angaben des Vereins in den letzten beiden Spielen der Hinrunde gegen Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 18.30 Uhr) und die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. In Leipzig wurde Hofmann nach 54 Minuten ausgewechselt. Am Tag zuvor, das verriet Hütter nach dem Spiel, hatte sich der Nationalspieler im Abschlusstraining das Knie verdreht. Die Untersuchungen nach der Rückkehr in Mönchengladbach haben nun gezeigt, dass eine Operation nötig ist. Über die genaue Diagnose machte der Klub keine Angabe.