Weiter Weg für Seoane und Co. Wie Borussia ihr größtes Problem beheben will

Idee für eine wissenschaftliche Studie: Man könnte Menschen, die in dieser Saison noch kein Bundesliga-Spiel gesehen haben, jeweils die ersten 15 Minuten der Auftritte von Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen, den SV Darmstadt, den VfL Bochum und den 1. FC Köln ohne die erzielten Tore zeigen – und die Probanden tippen lassen, wer am Ende gewonnen hat. Hypothese: Gegen Leverkusen (0:3), Bochum (3:1) und Köln (1:3) würden mindestens 90 Prozent richtig liegen, gegen Darmstadt (3:3) würde ihnen die Rote Karte ein Bein stellen, die Borussia beim Stand von 0:3 in Überzahl und zurück ins Spiel brachte.