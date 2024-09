Ligaweiter Spitzenwert Gladbach hat eine Spezial-Disziplin unter Seoane

Mönchengladbach · Julian Weigl und Rocco Reitz sind ligaweit die Vorarbeiter in einer Disziplin, in der Borussia unter Gerardo Seoane deutlich zugelegt hat: Er hat sie von Rang 17 auf Rang drei in der Vorsaison und nun auf Platz eins der Bundesliga geführt. Zuletzt gab es ein Best-Practice-Beispiel zu sehen.

11.09.2024 , 17:05 Uhr

