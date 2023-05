Gerüchte über einen Wechsel Gladbachs Sehnsuchtsspieler Xhaka bei Bayer ein Thema

Die Stippvisite von Denis Zakaria am Samstag beim Spiel der Borussen gegen den VfL Bochum hat die Fantasien der Gladbach-Fans angeregt. Kommt der lange Schweizer zurück in den Borussia-Park? Schließlich ist er nicht glücklich geworden in der großen Fußball-Welt, weder bei Juventus Turin noch jetzt beim FC Chelsea. Warum also nicht zurück nach Gladbach? Per Leihe sollte doch etwas möglich sein. So in etwa lautete die Quintessenz der Ideensammlung unter dem Foto des auf der Gladbacher Tribüne abgelichteten Zakarias.