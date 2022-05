Finale der Königsklasse : Was Borussia von Champion Real Madrid lernen kann

Analyse Mönchengladbach Die Zuneigung der Gladbach-Fans beim Endspiel der Königsklasse war klar verteilt zugunsten des FC Liverpool. Vom Sieger Real Madrid indes können die Borussen viel lernen und mitnehmen für die neue Saison.

Die Sympathien der Gladbach-Fans waren am Samstagabend beim Champions-League-Finale klar verteilt. Viele posteten Bilder, die sie in den roten Trikots des FC Liverpool zeigten. Zu den Fans der „Reds“ gibt es in Gladbachs Fansszene seit langem freundschaftliche Kontakte, an der Anfield Road wird Borussias Hymne „Die Elf vom Niederrhein“ regelmäßig gespielt. Und 1973 sowie 1977 trafen sich beide Klubs auf höchster Ebene: in den Endspielen um den Uefa-Cup und im Landesmeister-Cup. Es blieb ein großer gegenseitiger Respekt bis heute.