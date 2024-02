Wettbewerb der verpassten Chancen So viel ließ Borussia seit 1995 im DFB-Pokal liegen

Wer im DFB-Pokal Großes erreichen will und nicht gerade FC Bayern München, Borussia Dortmund oder neuerdings RB Leipzig heißt, der braucht mitunter Losglück.1991/92 etwa hatte Borussia Mönchengladbach auf dem Weg ins Finale in vier von fünf Spielen Heimrecht, ehe im Endspiel der Zweitligist Hannover 96 wartete – Gladbach verlor das Endspiel im Elfmeterschießen. Drei Jahre später spielte Borussia vom Achtel- bis Halbfinale jeweils daheim, diesmal nutzte sie ihre Chance und besiegte in Berlin den Zweitligisten VfL Wolfsburg 3:0.