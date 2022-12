„Wahre Tabelle“ der Bundesliga Borussia sollte jetzt schon Fünfter sein

Was blieb sonst noch hängen an den ersten 15 Spieltagen? Da war der Ärger Daniel Farkes über den Freistoßpfiff auf Schalke, der in der Schlussminute letztlich zum Handelfmeter und zum 2:2-Ausgleich führte. In Wolfsburg wäre in der Schlussphase ein Strafstoß für die Gladbacher möglich gewesen, als Maximilian Arnold beim Stand von 2:2 Marcus Thuram traf. Glück hatte Borussia dagegen, dass nicht einwandfrei zu beweisen war, dass in der Entstehung des 3:1 beim 4:2 gegen Borussia Dortmund der Ball nicht schon die Seitenauslinie passiert hatte. Diskussionen um Abseitsentscheidungen und die Frage, ob der Ball die Torlinie überschritten hatte, sind dagegen mittlerweile Mangelware – das regeln der VAR und die Technik.